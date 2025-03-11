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Прототип электрического экраноплана испытали в США

Источник:
Sibnet.ru
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экраноплан Viceroy Seaglider
Экраноплан Viceroy Seaglider
Фото: Regent Craft

Испытания прототипа электрического экраноплана Viceroy Seaglider с пассажирами на борту состоялись в Род-Айленде, сообщила американская компания Regent Craft на своем сайте.

Американский экраноплан способен перевозить до 12 пассажиров и двух членов экипажа, либо до 1,6 тысячи килограммов груза. Он развивает крейсерскую скорость в 300 километров в час, двигаясь на высоте от девяти до 18 метров над поверхностью воды.

Viceroy Seaglider планируется использовать для самых различных целей: перевозка пассажиров, доставка грузов, а также в операциях по ликвидации последствий стихийных бедствий. Важное преимущество данной модели — многофункциональность.

Компания Regent Craft уже получила заказов на общую сумму более 9 миллиардов долларов. Она планирует запуск серийного производства Viceroy Seaglider на 2026 год.

Экраноплан — транспортное средство для перемещения над любой поверхностью с повышенной грузоподъемностью относительно обычных самолетов за счет так называемого экранного эффекта. Первые разработки таких аппаратов начались в СССР.

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Наука #Техника
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Топ комментариев

corrector

там кусочек местности 7 на 7 км грубо говоря, всё насквозь разведывается, пролеатется любым...

corrector

ты то успел ночью до Суджи добежать ? а то кого мы в комментах пинать то будем ?

GammiPluh

С тактической точки зрения Суджа окруженная с трех сторон идеальное место для выбивания личного состава...

RS1981

А память то короткая😁😁😁, про Иловайский котел уже не помнит... Да там ещё котлов этих было...