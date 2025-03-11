Прототип электрического экраноплана испытали в США

Испытания прототипа электрического экраноплана Viceroy Seaglider с пассажирами на борту состоялись в Род-Айленде, сообщила американская компания Regent Craft на своем сайте.

Американский экраноплан способен перевозить до 12 пассажиров и двух членов экипажа, либо до 1,6 тысячи килограммов груза. Он развивает крейсерскую скорость в 300 километров в час, двигаясь на высоте от девяти до 18 метров над поверхностью воды.

Viceroy Seaglider планируется использовать для самых различных целей: перевозка пассажиров, доставка грузов, а также в операциях по ликвидации последствий стихийных бедствий. Важное преимущество данной модели — многофункциональность.

Компания Regent Craft уже получила заказов на общую сумму более 9 миллиардов долларов. Она планирует запуск серийного производства Viceroy Seaglider на 2026 год.

Экраноплан — транспортное средство для перемещения над любой поверхностью с повышенной грузоподъемностью относительно обычных самолетов за счет так называемого экранного эффекта. Первые разработки таких аппаратов начались в СССР.