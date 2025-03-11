Ядерные отходы превратили в «вечные» батарейки

Батарейки из ядерных отходов разработали специалисты Университета штата Огайо. Такой источник энергии способен обеспечить «вечную» работу электроники. Результаты исследования опубликованы в журнале Optical Materials Express.

В качестве «начинки» исследователи использовали цезий-137 и кобальт-60. Результаты показали, что при использовании элемента цезий-137 аккумулятор выработал 288 нановатт, кобальта-60 — 1,5 микроватт. Этого достаточно для питания небольшого датчика.

Технология позволяет масштабировать производство, выпуская более мощные батарейки с фактически неограниченным сроком службы. Пока разработка еще слишком дорогая для коммерциализации, однако ученые уверены, что в перспективе ее можно удешевить.

Авторы открытия считают, что такие «вечные» батарейки в случае массового выпуска могут выступить новым способом утилизации ядерных отходов, которые в настоящее время требуют дорогостоящего хранения.