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Артемия Лебедева оштрафовали за оскорбительный пост о мощах святых

Источник:
Sibnet.ru
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Блогер и дизайнер Артемий Лебедев
Фото: © телеграм-канал Артемия Лебедева

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев оштрафован на 40 тысяч рублей по статье о нарушении свободы совести и вероисповедания, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 5.26 КоАП РФ (умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение)», — говорится в сообщении.

Лебедев обязан оплатить административный штраф 40 тысяч рублей.

По данным ТАСС, причиной привлечения Лебедева к административной ответственности стал его пост в телеграм-канале от 17 декабря 2024 года. В нем дизайнер критиковал поклонение мощам, используя грубые выражения и нецензурную лексику. Также он нелицеприятно отозвался о святых.

По версии RTVI, блогер оштрафован из-за фотографии ковра с изображением Богоматери с самокруткой. Из-за этой публикации в конце прошлого года депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к председателю СК с просьбой провести проверку в отношении Лебедева. По мнению парламентария, за «повторную гнусную провокацию» дизайнера следует привлечь уже к уголовной ответственности.

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Топ комментариев

corrector

там кусочек местности 7 на 7 км грубо говоря, всё насквозь разведывается, пролеатется любым...

corrector

ты то успел ночью до Суджи добежать ? а то кого мы в комментах пинать то будем ?

GammiPluh

С тактической точки зрения Суджа окруженная с трех сторон идеальное место для выбивания личного состава...

pepelmetal

А зачем окраинцы бомбили вокзал Краматорска, театр Мариуполя или подвал Бучи?