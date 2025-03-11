Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России составил 4,6% в сравнении с прошедшей неделей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«Общее количество зафиксированных случаев составило 1 миллион 146 тысяч человек. Превышение среднероссийского показателя отмечено в 47 регионах страны. В 25 субъектах Российской Федерации количество госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей», — сказано в сообщении.
По данным ведомства, рост заболеваемости острыми
респираторными вирусными инфекциями в России составил 4,6% в сравнении с
прошедшей неделей.
Для предотвращения распространения респираторных инфекций
закрыты 628 школ в 51 регионе и 187 детских дошкольных учреждений в 33
регионах, а также 8 школ-интернатов.
Частично закрыты 11 649 классов и 2 178 групп дошкольников,
37 групп в школах-интернатах и 79 групп в профессионально-технических училищах.