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Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости ОРВИ

Источник:
Sibnet.ru
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Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России составил 4,6% в сравнении с прошедшей неделей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Общее количество зафиксированных случаев составило 1 миллион 146 тысяч человек. Превышение среднероссийского показателя отмечено в 47 регионах страны. В 25 субъектах Российской Федерации количество госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей», — сказано в сообщении.

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По данным ведомства, рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России составил 4,6% в сравнении с прошедшей неделей.

Для предотвращения распространения респираторных инфекций закрыты 628 школ в 51 регионе и 187 детских дошкольных учреждений в 33 регионах, а также 8 школ-интернатов.

Частично закрыты 11 649 классов и 2 178 групп дошкольников, 37 групп в школах-интернатах и 79 групп в профессионально-технических училищах.

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Топ комментариев

corrector

там кусочек местности 7 на 7 км грубо говоря, всё насквозь разведывается, пролеатется любым...

corrector

ты то успел ночью до Суджи добежать ? а то кого мы в комментах пинать то будем ?

GammiPluh

С тактической точки зрения Суджа окруженная с трех сторон идеальное место для выбивания личного состава...

pepelmetal

А зачем окраинцы бомбили вокзал Краматорска, театр Мариуполя или подвал Бучи?