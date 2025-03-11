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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Спецпосланник Трампа 13 марта встретится с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует в четверг, 13 марта встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

«Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил запланированную поездку Уиткоффа в Москву на этой неделе для встречи с Путиным, но подчеркнул, что все еще может измениться… Четверг — возможная встреча с Путиным в Москве», — написал в социальной сети Х.

Эту информацию со ссылкой на свои источники подтвердила журналистка агентства Bloomberg Аннмари Хордерн.

В Кремле эту информацию пока не прокомментировали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил лишь, что контакты России и США интенсифицировались.

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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

corrector

там кусочек местности 7 на 7 км грубо говоря, всё насквозь разведывается, пролеатется любым...

corrector

ты то успел ночью до Суджи добежать ? а то кого мы в комментах пинать то будем ?

GammiPluh

С тактической точки зрения Суджа окруженная с трех сторон идеальное место для выбивания личного состава...

pepelmetal

А зачем окраинцы бомбили вокзал Краматорска, театр Мариуполя или подвал Бучи?