Спецпосланник Трампа 13 марта встретится с Путиным

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф
планирует в четверг, 13 марта встретиться с президентом России Владимиром
Путиным, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
«Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил запланированную
поездку Уиткоффа в Москву на этой неделе для встречи с Путиным, но подчеркнул,
что все еще может измениться… Четверг — возможная встреча с Путиным в Москве»,
— написал в социальной сети Х.
Эту информацию со ссылкой на свои источники подтвердила журналистка агентства Bloomberg
Аннмари Хордерн.
В Кремле эту информацию пока не прокомментировали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил лишь, что контакты России и США интенсифицировались.