Спецпосланник Трампа 13 марта встретится с Путиным

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует в четверг, 13 марта встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

«Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил запланированную поездку Уиткоффа в Москву на этой неделе для встречи с Путиным, но подчеркнул, что все еще может измениться… Четверг — возможная встреча с Путиным в Москве», — написал в социальной сети Х.

Эту информацию со ссылкой на свои источники подтвердила журналистка агентства Bloomberg Аннмари Хордерн.

В Кремле эту информацию пока не прокомментировали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил лишь, что контакты России и США интенсифицировались.