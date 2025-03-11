НАВЕРХ

Гимнастка Листунова не получила нейтральный статус из-за фото с 9 Мая

Источник:
Sibnet.ru
285 4
Гимнастка Виктория Листунова
Фото: © официальный канал Листуновой Виктории

Олимпийская чемпионка Токио, гимнастка Виктория Листунова не получила нейтральный статус из-за фото с Парада Победы, сообщил гимнаст Даниел Маринов.

«На встрече с (президентом Международной федерации гимнастики Моринари) Ватанабэ речь была про нейтральные статусы и про их получение, про отказы. Почему, например, отказано нашей звездочке Вике Листуновой. Ей отказали из-за фотографии с парада на 9 мая», — сказал Маринов в эфире «Матч ТВ».

По его словам, вместе с отказом присылают соответствующие документы, и у Листуновой «было вот такое».

В соцсетях Листуновой есть видео с фейерверком с 9 Мая 2022 года. В том же году она выступила в «Лужниках» «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa», при этом, как и другие спортсмены, была одета в куртку с нашивкой «Z».

Листуновой 19 лет, она чемпионка Олимпиады в Токио в командном многоборье и абсолютная чемпионка Европы 2021 года. Сейчас спортсменка восстанавливается после тяжёлой травмы ахиллова сухожилия.

Нейтральный статус для участия в международных соревнованиях получили 12 российских гимнастов.

Еще по теме
Гимнастка Чусовитина в 49 лет взяла золото на этапе Кубка мира
Йокич установил уникальный рекорд НБА
Умер легендарный шахматист Борис Спасский
Мирра Андреева стала чемпионкой в Дубае
смотреть все
Спорт #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Как Иван совмещал все любимое сразу
09.07.2024 11:23
Кубок чемпионата Европы по футболу - 2024
Евро-2024: группы, прогнозы и где смотреть матчи
13.06.2024 20:32
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
Вокруг спорта
Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев
Умер трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев
03.03.2025 09:22
Река Потомак, куда упал самолет Bombardier CRJ700 после столкновения с вертолетом
Найдено тело погибшего в авиакатастрофе фигуриста Наумова
02.02.2025 13:55
Роман Ротенберг
Ротенберг принес будильник на пресс‑конференцию после матча
26.01.2025 17:00
Даниил Медведев
Медведев заплатит $76 тыс. за истерику в Австралии
19.01.2025 12:04
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
41
Армия России перешла в масштабное наступление в Курской области
29
Кремль ответил на призыв Трампа к ядерному разоружению
26
Команда Трампа провела тайные переговоры с оппозицией Украины
24
Рекордный приток мигрантов зафиксировали в России
23
Что случится с Лондоном после удара российской ядерной ракетой