Гимнастка Листунова не получила нейтральный статус из-за фото с 9 Мая

Олимпийская чемпионка Токио, гимнастка Виктория Листунова не получила нейтральный статус из-за фото с Парада Победы, сообщил гимнаст Даниел Маринов.

«На встрече с (президентом Международной федерации гимнастики Моринари) Ватанабэ речь была про нейтральные статусы и про их получение, про отказы. Почему, например, отказано нашей звездочке Вике Листуновой. Ей отказали из-за фотографии с парада на 9 мая», — сказал Маринов в эфире «Матч ТВ».

По его словам, вместе с отказом присылают соответствующие документы, и у Листуновой «было вот такое».

В соцсетях Листуновой есть видео с фейерверком с 9 Мая 2022 года. В том же году она выступила в «Лужниках» «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa», при этом, как и другие спортсмены, была одета в куртку с нашивкой «Z».

Листуновой 19 лет, она чемпионка Олимпиады в Токио в командном многоборье и абсолютная чемпионка Европы 2021 года. Сейчас спортсменка восстанавливается после тяжёлой травмы ахиллова сухожилия.

Нейтральный статус для участия в международных соревнованиях получили 12 российских гимнастов.