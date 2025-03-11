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Зеленский направил Трампу письмо с извинениями

Источник:
ТАСС
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Президент Украины Владимир Зеленский направил президенту США Дональду Трампу письмо с извинениями за публичный спор в Белом доме, сообщил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

«Зеленский послал письмо президенту. Он извинился за весь этот инцидент в целом, произошедший в Овальном кабинете. Думаю, это был важный шаг», — приводит ТАСС заявление спецпредставителя Уиткоффа.

Зеленский 28 февраля встретился с Трампом. В ходе переговоров между ними произошла перебранка. Украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Трамп обвинил Зеленского в неуважении и нежелании прекращать военный конфликт на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее признался, что как бывший дипломат не мог поверить своим глазам, увидев скандал с участием Зеленского в Белом доме.

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