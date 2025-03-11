Банк России заявил об укреплении рубля

Снижение геополитической напряженности в мире и вероятное сокращение импорта способствовали активному укреплению рубля, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России.

К концу февраля доллар США снизился до 87,7 рубля (-10,5% относительно показателя месяцем ранее), юань —до 11,96 рубля (-10,6% относительно показателя месяцем ранее), приводит РИА Новости материалы ЦБ.

«При этом ослабление доллара США относительно основных мировых валют за аналогичный период было незначительным: индекс доллара США (DXY) снизился всего на 0,7%», — говорится в обзоре.

Колебания курсов основных иностранных валют относительно рубля в феврале находились в широком диапазоне: 16,3% (курс доллара США изменялся в диапазоне от 85,93 до 99,94 рубля) по доллару США и 14,2% (курс юаня изменялся в диапазоне от 11,74 до 13,41 рубля по юаню).

«Это максимум с 2022 года, когда в течение месяца курс менялся более чем на 20%. Укрепление рубля наблюдается второй месяц подряд», — сказано в обзоре.

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