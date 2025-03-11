Украинские дроны массово атаковали Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 60 украинских беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака еще 25 беспилотников, летевших на Москву. На данный момент сбили уже 58 вражеских БПЛА», — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Позднее он сообщил еще о двух сбитых беспилотниках. «На данный момент на территории города Москвы незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице», — уточнил Собянин.

О налете беспилотников сообщили также власти Рязанской и Тульской областей.

Ограничения на полеты введены в Домодедово и Жуковском, в нижегородском и ярославском аэропортах.