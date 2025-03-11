НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Украинские дроны массово атаковали Москву

Источник:
Sibnet.ru
887 14
ЗРК «Панцирь-С1»
Фото: mil.ru / CC BY-SA 4.0

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 60 украинских беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака еще 25 беспилотников, летевших на Москву. На данный момент сбили уже 58 вражеских БПЛА», — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Позднее он сообщил еще о двух сбитых беспилотниках. «На данный момент на территории города Москвы незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице», — уточнил Собянин.

О налете беспилотников сообщили также власти Рязанской и Тульской областей.

Ограничения на полеты введены в Домодедово и Жуковском, в нижегородском и ярославском аэропортах.

Тема: Военная операция на Украине
Спецпосланник Трампа 13 марта встретится с Путиным
Рубио заявил, что Киев должен пойти на территориальные уступки
Российские силы освободили 32 населенных пункта в Курской области
США потребуют от Украины согласия на территориальные уступки
смотреть все
ЧП #Происшествия #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кремль ответил на призыв Трампа к ядерному разоружению
Android после первого включения активирует слежку
Россия выдвинула новое условие перемирия на Украине
Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия
Обсуждение (14)
Картина дня
Спецпосланник Трампа 13 марта встретится с Путиным
Зеленский направил Трампу письмо с извинениями
Украинские дроны массово атаковали Москву
Гимнастка Листунова не получила нейтральный статус из-за фото с 9 Мая
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
41
Армия России перешла в масштабное наступление в Курской области
29
Кремль ответил на призыв Трампа к ядерному разоружению
26
Команда Трампа провела тайные переговоры с оппозицией Украины
24
Рекордный приток мигрантов зафиксировали в России
23
Что случится с Лондоном после удара российской ядерной ракетой