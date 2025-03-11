Рубио заявил, что Киев должен пойти на территориальные уступки

Соединенные Штаты считают очевидным, что Украине будет очень сложно вернуться к границам 2014 года, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Москва и Киев должны быть готовы к трудным решениям для урегулирования конфликта, приводит РИА Новости заявление Рубио. «Думаю, обе стороны должны прийти к пониманию, что военного решения этой ситуации не существует, — отметил он.

Госсекретарь США отметил, «что Украине будет очень сложно в разумный период времени заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году».

Во вторник, 11 марта в Саудовской Аравии пройдут американо-украинские переговоры. Делегация США намерена узнать, готов ли Киев идти на уступки ради мирного урегулирования.

Москва называет признание Крыма, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей российскими территориями одним из условий мирного урегулирования на Украине.