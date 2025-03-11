НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Рубио заявил, что Киев должен пойти на территориальные уступки

Источник:
РИА Новости
738 16

Соединенные Штаты считают очевидным, что Украине будет очень сложно вернуться к границам 2014 года, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Москва и Киев должны быть готовы к трудным решениям для урегулирования конфликта, приводит РИА Новости заявление Рубио. «Думаю, обе стороны должны прийти к пониманию, что военного решения этой ситуации не существует, — отметил он.

Госсекретарь США отметил, «что Украине будет очень сложно в разумный период времени заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году».

Во вторник, 11 марта в Саудовской Аравии пройдут американо-украинские переговоры. Делегация США намерена узнать, готов ли Киев идти на уступки ради мирного урегулирования. 

Москва называет признание Крыма, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей российскими территориями одним из условий мирного урегулирования на Украине.

Тема: Военная операция на Украине
Спецпосланник Трампа 13 марта встретится с Путиным
Украинские дроны массово атаковали Москву
Российские силы освободили 32 населенных пункта в Курской области
США потребуют от Украины согласия на территориальные уступки
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кремль ответил на призыв Трампа к ядерному разоружению
Android после первого включения активирует слежку
Россия выдвинула новое условие перемирия на Украине
Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия
Обсуждение (16)
Картина дня
Спецпосланник Трампа 13 марта встретится с Путиным
Зеленский направил Трампу письмо с извинениями
Украинские дроны массово атаковали Москву
Гимнастка Листунова не получила нейтральный статус из-за фото с 9 Мая
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
41
Армия России перешла в масштабное наступление в Курской области
29
Кремль ответил на призыв Трампа к ядерному разоружению
26
Команда Трампа провела тайные переговоры с оппозицией Украины
24
Рекордный приток мигрантов зафиксировали в России
23
Что случится с Лондоном после удара российской ядерной ракетой