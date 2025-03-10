Уникальное «янтарное сердце» нашли в России. ФОТО

Уникальный камень нашли в процессе ручной сортировки специалисты Калининградского янтарного комбината, сообщила пресс-служба корпорации «Ростех».

Такой вид янтаря называется пейзажным — он включает королевский белый, желтый матовый и прозрачный янтарь. Сочетание нескольких видов балтийского янтаря в одном образце образует узор, похожий на сердце.

Отмечается, что подобные экземпляры встречаются невероятно редко. Камень диаметром около трех сантиметров весит всего 19,42 грамма, однако имеет большую ценность. Возраст «янтарного сердца» — несколько десятков миллионов лет.

«Янтарное сердце» Фото: © Калининградский янтарный комбинат

«Какие бурные процессы привели именно к такому причудливому сочетанию, мы, скорее всего, никогда не узнаем, одно несомненно — весь процесс формирования проходил в еще жидком, не затвердевшем состоянии 4050 миллионов лет назад», — объяснила специалист-геммолог Анна Дугина.

Известно, что белый янтарь образуется из-за множества мелких пузырьков воздуха, в желтом их концентрация значительно меньше, а прозрачный янтарь вообще не содержит воздушных включений.