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Уникальное «янтарное сердце» нашли в России. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Уникальный камень нашли в процессе ручной сортировки специалисты Калининградского янтарного комбината, сообщила пресс-служба корпорации «Ростех».

Такой вид янтаря называется пейзажным — он включает королевский белый, желтый матовый и прозрачный янтарь. Сочетание нескольких видов балтийского янтаря в одном образце образует узор, похожий на сердце.

Отмечается, что подобные экземпляры встречаются невероятно редко. Камень диаметром около трех сантиметров весит всего 19,42 грамма, однако имеет большую ценность. Возраст «янтарного сердца» — несколько десятков миллионов лет.

«Янтарное сердце»
«Янтарное сердце»
Фото: © Калининградский янтарный комбинат

«Какие бурные процессы привели именно к такому причудливому сочетанию, мы, скорее всего, никогда не узнаем, одно несомненно — весь процесс формирования проходил в еще жидком, не затвердевшем состоянии 4050 миллионов лет назад», — объяснила специалист-геммолог Анна Дугина.

Известно, что белый янтарь образуется из-за множества мелких пузырьков воздуха, в желтом их концентрация значительно меньше, а прозрачный янтарь вообще не содержит воздушных включений.

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Топ комментариев

corrector

там кусочек местности 7 на 7 км грубо говоря, всё насквозь разведывается, пролеатется любым...

GammiPluh

С тактической точки зрения Суджа окруженная с трех сторон идеальное место для выбивания личного состава...

pepelmetal

А зачем окраинцы бомбили вокзал Краматорска, театр Мариуполя или подвал Бучи?

corrector

ты то успел ночью до Суджи добежать ? а то кого мы в комментах пинать то будем ?