Советская головоломка запутала пользователей соцсетей

Советская визуальная головоломка из детского журнала набирает популярность в соцсетях. Ее авторы просят определить, кто из изображенных на картинке девочек является хозяйкой кота.

Согласно условиям, на рисунке три подружки: Ира, Таня и Галя. Они рассматривают кота Мурзика. Проанализировав изображение, требуется установить, в семье какой девочки живет Мурзик.

Ира, Таня и Галя с котом Мурзиком Фото: © изображение из журнала «Мурзилка»

Несмотря на достаточно очевидный вывод, современные пользователи зачастую затрудняются дать правильный ответ. Хотя для него достаточно обратить внимание на единственную деталь картинки.