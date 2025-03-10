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Советская головоломка запутала пользователей соцсетей

Источник:
Sibnet.ru
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Советская визуальная головоломка из детского журнала набирает популярность в соцсетях. Ее авторы просят определить, кто из изображенных на картинке девочек является хозяйкой кота.

Согласно условиям, на рисунке три подружки: Ира, Таня и Галя. Они рассматривают кота Мурзика. Проанализировав изображение, требуется установить, в семье какой девочки живет Мурзик.

Ира, Таня и Галя с котом Мурзиком
Ира, Таня и Галя с котом Мурзиком
Фото: © изображение из журнала «Мурзилка»

Несмотря на достаточно очевидный вывод, современные пользователи зачастую затрудняются дать правильный ответ. Хотя для него достаточно обратить внимание на единственную деталь картинки.

Решение головоломки приведено ниже. Чтобы увидеть подсказку, достаточно выделить мышкой скрытый текст в абзаце: хозяйкой Мурзика является Галя — девочка с одним бантом. Второй она повязала своему коту.

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Жизнь #Интересно
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