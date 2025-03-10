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Госдума ужесточит требования к татуировкам

Источник:
Sibnet.ru
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Комитет Госдумы по охране здоровья приступил к разработке законопроекта, регулирующего безопасность нанесения татуировок, сообщил первый зампред комитета Бадма Башанкаев в своем телеграм-канале.

«Мы обсуждаем и анализируем законодательное регулирование безопасности татуировок, химического состава красок и их влияния на здоровье», — уточнил парламентарий.

Поводом к активизации работы стали новые исследования датских ученых, выявивших потенциальную опасность некоторых компонентов татуировочных красок, отметил Башанкаев.

По его словам, в рамках планируемого регулирования, будут ужесточены требования к составу красок для татуировок. Башанкаев считает, что государственные органы и медицинские организации должны активно работать над минимизацией рисков для здоровья.

Кроме ужесточения требований к составам специальных составов, планируется повысить осведомленность населения о потенциальных опасностях, связанных с нанесением татуировок.

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