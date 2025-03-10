Митрошину отправили под домашний арест по делу об отмывании доходов

Суд отправил блогера Александру Митрошину, обвиняемую в легализации денежных средств в особо крупном размере, под домашний арест, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Митрошина — известный блогер, сейчас продает курсы по раскрутке в социальных сетях, а также ведет лайфстайл-блог о дисциплине и здоровье. В 2023 году против нее, а также Лерчек и Елены Блиновской возбудили дела о неуплате налогов. Митрошина сообщала, что она полностью погасила долг и штраф.
Сейчас блогеру предъявлены обвинения по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) в особо крупном размере денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Наказание варьируется от принудительных работ на срок до пяти лет до лишения свободы на срок до семи лет.
По версии следствия, Митрошина приобрела свыше 127 миллионов рублей, уклонившись от уплаты налогов, а для легализации средств купила недвижимость в Москве.
Митрошина живет в Дубае с 2022 года, в Россию приехала впервые после отъезда. Была задержана 7 марта в Сочи, а затем этапирована в Москву. По данным ГСУ СК по Москве, «в ходе допроса она признала вину в полном объеме
Следствие настаивало на заключении под стражу. Адвокат и прокуратура просили о домашнем аресте. Чертановский районный суд отправил блогера под домашний арест, запретив пользоваться интернетом и средствами связи.
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