Митрошину отправили под домашний арест по делу об отмывании доходов

Суд отправил блогера Александру Митрошину, обвиняемую в легализации денежных средств в особо крупном размере, под домашний арест, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Митрошина — известный блогер, сейчас продает курсы по раскрутке в социальных сетях, а также ведет лайфстайл-блог о дисциплине и здоровье. В 2023 году против нее, а также Лерчек и Елены Блиновской возбудили дела о неуплате налогов. Митрошина сообщала, что она полностью погасила долг и штраф.

Сейчас блогеру предъявлены обвинения по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) в особо крупном размере денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Наказание варьируется от принудительных работ на срок до пяти лет до лишения свободы на срок до семи лет.

Фото: © Суды общей юрисдикции города Москвы

По версии следствия, Митрошина приобрела свыше 127 миллионов рублей, уклонившись от уплаты налогов, а для легализации средств купила недвижимость в Москве.

Митрошина живет в Дубае с 2022 года, в Россию приехала впервые после отъезда. Была задержана 7 марта в Сочи, а затем этапирована в Москву. По данным ГСУ СК по Москве, «в ходе допроса она признала вину в полном объеме

Следствие настаивало на заключении под стражу. Адвокат и прокуратура просили о домашнем аресте. Чертановский районный суд отправил блогера под домашний арест, запретив пользоваться интернетом и средствами связи.

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