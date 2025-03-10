Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Российское правительство с 1 апреля проиндексирует социальные пенсии на 14,75%, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Подготовлено постановление, согласно которому с 1 апреля на более чем 14,5% увеличатся социальные пенсии в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума», — сказал премьер-министр.
Мишустин уточнил, что такая помощь положена людям с инвалидностью, тем, кто потерял кормильца, а также гражданам, которым не хватает подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии.
Кроме того, выплаты по государственному пенсионному обеспечению повысят на 14,75%:
- участникам Великой Отечественной войны;
- военнослужащим, проходившим службу по призыву;
- награжденным знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда»;
- пострадавшим при радиационных или техногенных катастрофах и членам их семей;
- летчикам-испытателям и космонавтам.