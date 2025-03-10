Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Российское правительство с 1 апреля проиндексирует социальные пенсии на 14,75%, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Подготовлено постановление, согласно которому с 1 апреля на более чем 14,5% увеличатся социальные пенсии в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума», — сказал премьер-министр.

Мишустин уточнил, что такая помощь положена людям с инвалидностью, тем, кто потерял кормильца, а также гражданам, которым не хватает подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии.

Кроме того, выплаты по государственному пенсионному обеспечению повысят на 14,75%:

участникам Великой Отечественной войны;

военнослужащим, проходившим службу по призыву;

награжденным знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда»;

пострадавшим при радиационных или техногенных катастрофах и членам их семей;

летчикам-испытателям и космонавтам.

Всего она затронет почти 4,2 миллиона человек. Для этого в бюджете предусмотрели около 85 миллиардов рублей.

После индексации средний размер социальной пенсии составит 15 456 рублей.