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Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Источник:
Sibnet.ru
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Российское правительство с 1 апреля проиндексирует социальные пенсии на 14,75%, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Подготовлено постановление, согласно которому с 1 апреля на более чем 14,5% увеличатся социальные пенсии в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума», — сказал премьер-министр.

Мишустин уточнил, что такая помощь положена людям с инвалидностью, тем, кто потерял кормильца, а также гражданам, которым не хватает подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии.

Кроме того, выплаты по государственному пенсионному обеспечению повысят на 14,75%:

  • участникам Великой Отечественной войны;
  • военнослужащим, проходившим службу по призыву;
  • награжденным знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда»;
  • пострадавшим при радиационных или техногенных катастрофах и членам их семей;
  • летчикам-испытателям и космонавтам.

После индексации средний размер социальной пенсии составит 15 456 рублей. Всего она затронет почти 4,2 миллиона человек. Для этого в бюджете предусмотрели около 85 миллиардов рублей. 

Что изображено на российских банкнотах
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Экономика #Деньги #Общество
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Топ комментариев

c2h5oh76

старый, так ты глюк нафантазированый?

pepelmetal

А зачем окраинцы бомбили вокзал Краматорска, театр Мариуполя или подвал Бучи?

corrector

там кусочек местности 7 на 7 км грубо говоря, всё насквозь разведывается, пролеатется любым...

pepelmetal

Неижпапа) знаю его родителей, отличные мужики)