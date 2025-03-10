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Эксперт назвала целебные свойства ромашкового чая

Источник:
Sibnet.ru
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Ромашковый чай содержит флавоноиды и эфирные масла, благодаря чему обладает мощным противовоспалительным эффектом, рассказала врач-эндокринолог Елена Сюракшина. Комментарий специалиста опубликован на сайте Роскачества.

Благодаря антибактериальным и антисептическим свойствам ромашковый чай эффективен при лечении заболеваний дыхательных путей. Он может облегчить симптомы бронхита, синусита и простуды, снижая воспаление в бронхах и носоглотке, уточнила врач.

По ее словам, расслабляющие свойства ромашкового чая обусловлены высоким содержанием магния и эфирных масел. Напиток улучшает качество сна, помогает снять стресс и тревожность, способствуя выработке серотонина — гормона радости.

Ромашка благотворно влияет на пищеварение, расслабляя мускулатуру желудка и кишечника. Это помогает уменьшить вздутие живота и спазмы, регулируя кислотность желудка и предотвращая воспаление слизистой. Положительный эффект обусловлен эфирными маслами и кумарином.

Противовоспалительные и антисептические свойства ромашки также полезны для кожи. Чай помогает в лечении экземы, акне и дерматита, ускоряя заживление и уменьшая раздражение. Его применяют в виде компрессов и ванн при ожогах и аллергических реакциях.

При этом Сюракшина напомнила, что ромашковый чай имеет противопоказания. В день рекомендуется пить не более двух–трех чашек напитка. Перед регулярным употреблением, особенно при наличии хронических заболеваний, необходимо проконсультироваться с врачом.

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