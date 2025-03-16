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Кинолог объяснил, как собаки манипулируют человеком

Источник:
РИА Новости
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Каждый собаковод знаком с уловками и хитростями своих питомцев. А формируют и закрепляют их сами хозяева собак, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Собаководы порой не замечают, как собаки ловко манипулируют их действиями: смотрят голодным взглядом, делают виноватый вид или выпрашиваются на прогулку. На самом деле манипулировать питомцы не умеют, а все хитрости, которые они используют, это всего лишь результат одомашнивания их человеком», — сказал Голубев в интервью РИА Новости.

По его словам, собака подает определенный сигнал, на который реагирует хозяин. «Если он помогает ей добиться желаемого, она запоминает его и использует», — отметил кинолог.

Такими уловками могут быть «виноватый» или «голодный» вид питомца. Жалобные глаза собаки вовсе не говорят о том, что животное все осознало после того, как что-то натворило. На самом деле любимец просто подает сигналы примирения, чтобы хозяин снова стал добрым.

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Голубев посоветовал не реагировать на голодные глаза, которыми питомец смотрит из-под стола. Если собаке раз за разом удается выпросить еду, она понимает, как нужно действовать, чтобы ее угостили.

«Запомните, у собак не развито абстрактное мышление, просчитать свои манипуляторные стратегии они не могут. Их манипуляции — это всего лишь выученное поведение, которое, помогает сформировать хозяин», — подчеркнул кинолог.

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