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Фигуристка Трусова стала блондинкой

Источник:
Sibnet.ru
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Фигуристка Александра Трусова (Игнатова)
Фото: © телеграм-канал Александры Трусовой

Российская фигуристка Александра Трусова (в замужестве Игнатова) перекрасилась из рыжей в блондинку — кардинальную смену имиджа она показала в телеграм-канале.

«12 часов в салоне. Готовы увидеть результат?» — написала Трусова, а затем выложила фото и видео с новым цветом волос.

На протяжении многих лет спортсменка фигуристка красила волосы в разные оттенки рыжего: от ярко-медного до бордового.

Трусова — обладательница серебряной медали Олимпийских игр 2022 году, бронзы ЧМ-2021, она установила несколько мировых рекордов. Сейчас участвует в ледовых шоу.

Летом 2024 года Трусова вышла замуж за российского фигуриста Макара Игнатова, который сейчас тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

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Топ комментариев

c2h5oh76

старый, так ты глюк нафантазированый?

pepelmetal

А зачем окраинцы бомбили вокзал Краматорска, театр Мариуполя или подвал Бучи?

corrector

там кусочек местности 7 на 7 км грубо говоря, всё насквозь разведывается, пролеатется любым...

pepelmetal

Неижпапа) знаю его родителей, отличные мужики)