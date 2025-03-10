Фигуристка Трусова стала блондинкой

Российская фигуристка Александра Трусова (в замужестве Игнатова) перекрасилась из рыжей в блондинку — кардинальную смену имиджа она показала в телеграм-канале.

«12 часов в салоне. Готовы увидеть результат?» — написала Трусова, а затем выложила фото и видео с новым цветом волос.

На протяжении многих лет спортсменка фигуристка красила волосы в разные оттенки рыжего: от ярко-медного до бордового.

Трусова — обладательница серебряной медали Олимпийских игр 2022 году, бронзы ЧМ-2021, она установила несколько мировых рекордов. Сейчас участвует в ледовых шоу.

Летом 2024 года Трусова вышла замуж за российского фигуриста Макара Игнатова, который сейчас тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.