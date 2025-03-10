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Wildberries запустил собственный сервис доставки посылок

Источник:
Sibnet.ru
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Wildberries запустил новый сервис WB Track, который позволит клиентам отправлять посылки между пунктами выдачи заказов, сообщила пресс-служба маркетплейса.

На стартовом этапе услуга работает в пилотном режиме, доступны отправки посылок из Москвы в другие регионы, однако в ближайшие месяцы сервис масштабируют на всю сеть, отмечается в сообщении.

Клиент сможет оформить отправку в ближайшем ПВЗ, сообщив менеджеру конечный адрес, оценив стоимость посылки и передав данные получателя. После измерения посылки менеджер озвучит стоимость и сроки доставки.

Затем в личный кабинет клиента в приложении Wildberries будет отправлено уведомление для подтверждения оплаты. Отмечается, что сроки и стоимость доставки зависят от направления и габаритов отправления.

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Экономика #Торговля
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Топ комментариев

c2h5oh76

старый, так ты глюк нафантазированый?

pepelmetal

А зачем окраинцы бомбили вокзал Краматорска, театр Мариуполя или подвал Бучи?

corrector

там кусочек местности 7 на 7 км грубо говоря, всё насквозь разведывается, пролеатется любым...

pepelmetal

Неижпапа) знаю его родителей, отличные мужики)