Wildberries запустил собственный сервис доставки посылок

Wildberries запустил новый сервис WB Track, который позволит клиентам отправлять посылки между пунктами выдачи заказов, сообщила пресс-служба маркетплейса.

На стартовом этапе услуга работает в пилотном режиме, доступны отправки посылок из Москвы в другие регионы, однако в ближайшие месяцы сервис масштабируют на всю сеть, отмечается в сообщении.

Клиент сможет оформить отправку в ближайшем ПВЗ, сообщив менеджеру конечный адрес, оценив стоимость посылки и передав данные получателя. После измерения посылки менеджер озвучит стоимость и сроки доставки.

Затем в личный кабинет клиента в приложении Wildberries будет отправлено уведомление для подтверждения оплаты. Отмечается, что сроки и стоимость доставки зависят от направления и габаритов отправления.