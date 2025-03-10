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Что делать при поступлении на карту денег от незнакомцев

Источник:
Sibnet.ru
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Поступление денежных средств на карту от незнакомца может быть началом мошенничества, предупредили специалисты управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Полицейские в официальном телеграм-канале ведомства назвали правильный порядок действий при подобном сценарии. Так, вначале следует убедиться, что деньги действительно зачислены на счет. Для этого можно проверить баланс с помощью мобильного приложения или интернет-банка.

Затем необходимо немедленно сообщить в банк о неожиданном поступлении средств. Кредитная организация зарегистрирует обращение и проведет проверку. Общение с потенциальными мошенниками по телефону или в мессенджерах лучше зафиксировать.

Самостоятельно возвращать деньги не стоит, даже если просьба обосновывается простой ошибкой. Дело в том, что после возврата мошенники могут начать шантажировать пользователя в связи с переводом «террористу», уточнили правоохранители.

Кроме этого, зачастую таким переводом мошенники запутывают следы по переводу уже похищенных у кого-то средств. Возвращая деньги, человек формально становится сообщником, помогая выводить ему эти деньги.

Кроме этого, средства желательно не тратить до выяснения обстоятельств, так как это может быть расценено как необоснованное обогащение. Ведомство подчеркнуло, что все операции по возврату должны осуществляться только через банк.

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Топ комментариев

c2h5oh76

старый, так ты глюк нафантазированый?

pepelmetal

А зачем окраинцы бомбили вокзал Краматорска, театр Мариуполя или подвал Бучи?

corrector

там кусочек местности 7 на 7 км грубо говоря, всё насквозь разведывается, пролеатется любым...

pepelmetal

Неижпапа) знаю его родителей, отличные мужики)