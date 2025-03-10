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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Новую категорию граждан освободят от призыва

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин поручил освободить от призыва на военную службу граждан, участвовавших в боевых действиях на стороне ДНР и ЛНР. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Решение скорректировать законодательство принято по итогам встречи главы государства с сотрудниками и подопечными государственного фонда «Защитники Отечества», состоявшейся 6 марта.

Речь идет о категории россиян, которые с 11 мая 2014 года не менее шести месяцев сражались в составе Вооруженных сил ДНР, народной милиции ЛНР, а также других воинских формирований республик.

Также президент поручил до 30 марта обеспечить в законодательстве изменения, предусматривающие отнесение к ветеранам боевых действий всех участников специальной военной операции.

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Топ комментариев

c2h5oh76

старый, так ты глюк нафантазированый?

pepelmetal

А зачем окраинцы бомбили вокзал Краматорска, театр Мариуполя или подвал Бучи?

corrector

там кусочек местности 7 на 7 км грубо говоря, всё насквозь разведывается, пролеатется любым...

pepelmetal

Неижпапа) знаю его родителей, отличные мужики)