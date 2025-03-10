Новую категорию граждан освободят от призыва

Президент Владимир Путин поручил освободить от призыва на военную службу граждан, участвовавших в боевых действиях на стороне ДНР и ЛНР. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Решение скорректировать законодательство принято по итогам встречи главы государства с сотрудниками и подопечными государственного фонда «Защитники Отечества», состоявшейся 6 марта.

Речь идет о категории россиян, которые с 11 мая 2014 года не менее шести месяцев сражались в составе Вооруженных сил ДНР, народной милиции ЛНР, а также других воинских формирований республик.

Также президент поручил до 30 марта обеспечить в законодательстве изменения, предусматривающие отнесение к ветеранам боевых действий всех участников специальной военной операции.