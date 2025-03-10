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Wildberries запустит аналог «Авито»

Источник:
«Ведомости»
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Wildberries в первой половине 2025 года запустит сервис для продажи подержанных товаров. На первом этапе пользователи смогут перепродавать товары, купленные на маркетплейсе.

Пользователи Wildberries смогут сами размещать объявления о перепродаже б/у товаров, рассказал газете «Ведомости» источник. По его словам, внутри компании называют это направление аналогом «Авито».

Сейчас маркетплейс работает над первой версией продукта и планирует запуск в первой половине 2025 года, уточнили источники. Они уточнили, что сервис находится в высокой степени готовности.

На первом этапе пользователи смогут перепродавать товары, купленные на маркетплейсе. Представитель объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) заявил газете, что «идет обсуждение возможности тестирования» внутри Wildberries сервиса ресейла для пользователей, когда они могут продать товары, приобретенные на платформе.

Сейчас Wildberries уже запускает другой новый сервис — WB Track, позволяющий клиентам отправлять посылки между пунктами выдачи заказов (ПВЗ), добавил представитель РВБ.

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Экономика #Торговля
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