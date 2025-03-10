Миссия по добыче ресурсов с астероидов провалилась

Аппарат Odin, запущенный 26 февраля ракетой Falcon 9, перестал выходить на связь с Землей примерно через неделю после запуска, сообщила компания AstroForge. Зонд летел к астероиду 2022 OB5, чтобы изучить залежи металлов, потенциально оцененные в триллионы долларов.
Сразу после отделения от ракеты-носителя связь с Odin была потеряна. Аппарат перестал отвечать на сигналы, его местонахождение сейчас неизвестно. По оценке специалистов, он удалился от нашей планеты уже на 300 тысяч километров.
AstroForge признала провал миссии, однако не намерена отказываться от своих планов. Компания уже анонсировала новую миссию, целью которой будет стыковка с околоземным астероидом. Запуск очередного аппарата запланирован на конец текущего года.
Астероид 2022 OB5 относится к редкому M-типу, подобные космические образования могут содержать большое количество металлов, включая ценную платину. Odin должен был произвести разведку и проверить потенциальную возможность добычи ресурсов на астероидах.Удивительный лунный восход Солнца