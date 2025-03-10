Миссия по добыче ресурсов с астероидов провалилась

Аппарат Odin, запущенный 26 февраля ракетой Falcon 9, перестал выходить на связь с Землей примерно через неделю после запуска, сообщила компания AstroForge. Зонд летел к астероиду 2022 OB5, чтобы изучить залежи металлов, потенциально оцененные в триллионы долларов.

Сразу после отделения от ракеты-носителя связь с Odin была потеряна. Аппарат перестал отвечать на сигналы, его местонахождение сейчас неизвестно. По оценке специалистов, он удалился от нашей планеты уже на 300 тысяч километров.

Аппарат Odin в лаборатории Фото : Unknown author / CC BY 4.0

AstroForge признала провал миссии, однако не намерена отказываться от своих планов. Компания уже анонсировала новую миссию, целью которой будет стыковка с околоземным астероидом. Запуск очередного аппарата запланирован на конец текущего года.

Астероид 2022 OB5 относится к редкому M-типу, подобные космические образования могут содержать большое количество металлов, включая ценную платину. Odin должен был произвести разведку и проверить потенциальную возможность добычи ресурсов на астероидах.