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#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Миссия по добыче ресурсов с астероидов провалилась

Источник:
Sibnet.ru
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Аппарат Odin, запущенный 26 февраля ракетой Falcon 9, перестал выходить на связь с Землей примерно через неделю после запуска, сообщила компания AstroForge. Зонд летел к астероиду 2022 OB5, чтобы изучить залежи металлов, потенциально оцененные в триллионы долларов.

Сразу после отделения от ракеты-носителя связь с Odin была потеряна. Аппарат перестал отвечать на сигналы, его местонахождение сейчас неизвестно. По оценке специалистов, он удалился от нашей планеты уже на 300 тысяч километров.

Аппарат Odin в лаборатории
Аппарат Odin в лаборатории
Фото: Unknown author / CC BY 4.0

AstroForge признала провал миссии, однако не намерена отказываться от своих планов. Компания уже анонсировала новую миссию, целью которой будет стыковка с околоземным астероидом. Запуск очередного аппарата запланирован на конец текущего года.

Астероид 2022 OB5 относится к редкому M-типу, подобные космические образования могут содержать большое количество металлов, включая ценную платину. Odin должен был произвести разведку и проверить потенциальную возможность добычи ресурсов на астероидах.

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Топ комментариев

c2h5oh76

старый, так ты глюк нафантазированый?

pepelmetal

А зачем окраинцы бомбили вокзал Краматорска, театр Мариуполя или подвал Бучи?

corrector

там кусочек местности 7 на 7 км грубо говоря, всё насквозь разведывается, пролеатется любым...

pepelmetal

Неижпапа) знаю его родителей, отличные мужики)