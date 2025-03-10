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Новые абоненты Т2 получат «вечный» номер

Источник:
Sibnet.ru
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T2 запустил дополнительную возможность для новых клиентов под названием «Вечный номер», сообщила пресс-служба оператора.

Такой номер будет навсегда зарегистрирован на клиента и не перейдет к новому владельцу, пока абонент не откажется от него сам, отмечается в сообщении. При этом «Вечный номер» остается у клиента, даже если он длительное время им не пользуется.

Решение позволит абоненту удобно применять номер для идентификации в цифровых сервисах: социальных сетях, мессенджерах, банковских приложениях и маркетплейсах, уточнил мобильный оператор.

Клиенту не придется отвязывать номер от важных сервисов и переживать, что новый владелец получит доступ к личным данным. «Вечный номер» перейдет в свободную продажу только в том случае, если абонент сам откажется от него.

Возможность доступна при новом подключении, а также при переходе на Т2 с сохранением номера. «Вечный номер» автоматически активируется при регистрации SIMкарты в телефоне абонента.

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