Искусственный интеллект получит доступ к ядерному оружию США

Пентагон намерен частично передать контроль над ядерным арсеналом искусственному интеллекту, соответствующее предложение было выдвинуто по итогам симпозиума Ассоциации воздушных и космических сил США.

«Мы разрабатываем искусственный интеллект и инструменты поддержки принятия решений на базе ИИ, чтобы обеспечить оперативную реакцию наших лидеров на сложные и неотложные сценарии», — цитирует генерала ВВС Энтони Коттона портал TWZ.

Военные полагают, что использование ИИ позволит ускорить обработку данных, обеспечить более быструю передачу приказов и разгрузить персонал, который сможет сосредоточиться на других важных задачах — от разведки до технического обслуживания.

При этом подчеркивается, что окончательное решение об использовании ядерного арсенала всегда будет принимать человек, а не искусственный интеллект.