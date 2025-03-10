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Искусственный интеллект получит доступ к ядерному оружию США

Источник:
Sibnet.ru
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Компания SpaceX
Фото: © SpaceX

Пентагон намерен частично передать контроль над ядерным арсеналом искусственному интеллекту, соответствующее предложение было выдвинуто по итогам симпозиума Ассоциации воздушных и космических сил США.

«Мы разрабатываем искусственный интеллект и инструменты поддержки принятия решений на базе ИИ, чтобы обеспечить оперативную реакцию наших лидеров на сложные и неотложные сценарии», — цитирует генерала ВВС Энтони Коттона портал TWZ.

Военные полагают, что использование ИИ позволит ускорить обработку данных, обеспечить более быструю передачу приказов и разгрузить персонал, который сможет сосредоточиться на других важных задачах — от разведки до технического обслуживания.

При этом подчеркивается, что окончательное решение об использовании ядерного арсенала всегда будет принимать человек, а не искусственный интеллект.

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Оборона #Оружие
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