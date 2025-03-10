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Объявлена дата релиза продолжения Death Stranding

Источник:
Sibnet.ru
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Игра Death Stranding 2: On the Beach выйдет 26 июня 2025 года, сообщили разработчики студии Kojima Productions в своих соцсетях.

Предзаказы стартуют 17 марта. Экшен будет эксклюзивом PlayStation 5, пока неизвестно, выйдет ли Death Stranding 2: On the Beach на ПК, как первая часть.

Геймерам будет доступно коллекционное издание — его обладатели получат доступ к игре на 48 часов раньше релиза, а также уникальные сувениры.

Сюжетно Death Stranding 2: On the Beach станет продолжением первой части — в ней появятся уже хорошо знакомые герои, однако будут и новые. Всего заявлено 14 ключевых персонажей. Действие развернется спустя 11 месяцев после завершения событий оригинала.

Death Stranding вышла в ноябре 2019 года на PlayStation 4, в июле 2020 года игру выпустили на ПК. Экшен получил положительные оценки от критиков и пользователей.

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Игры #Экшены
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