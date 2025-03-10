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Красноярские суслики рано вышли из спячки

Источник:
Sibnet.ru
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Суслик на острове Татышев в Красноярске
Фото: © телеграм-канал Татышев-парка

Первые суслики уже проснулись на острове Татышев в Красноярске, сообщил Татышев-парк в телеграм-канале.

«В этом году они начали выходить из зимней спячки довольно рано. <…> После сна они немного пугливы и их поведение не всегда предсказуемо», — говорится в сообщении парка.

Сотрудники напомнили, что суслики — дикие животные. Не стоит пытаться их погладить или взять на руки. Угощения лучше оставить на земле.

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На Татышеве живут длиннохвостые суслики, или суслики Эверсмана, они отличаются от других видов в Евразии длинным и пушистым хвостом. После зимней спячки первыми из нор выходят самцы, затем самки, а последним появляется молодняк.

По подсчетам Сибирского федерального университета, на красноярском острове обитвают около 4,5 тысячи грызунов.

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Жизнь #Звери #Красноярск
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Топ комментариев

c2h5oh76

старый, так ты глюк нафантазированый?

pepelmetal

А зачем окраинцы бомбили вокзал Краматорска, театр Мариуполя или подвал Бучи?

corrector

там кусочек местности 7 на 7 км грубо говоря, всё насквозь разведывается, пролеатется любым...

pepelmetal

Неижпапа) знаю его родителей, отличные мужики)