Красноярские суслики рано вышли из спячки

Первые суслики уже проснулись на острове Татышев в Красноярске, сообщил Татышев-парк в телеграм-канале.
«В этом году они начали выходить из зимней спячки довольно рано. <…> После сна они немного пугливы и их поведение не всегда предсказуемо», — говорится в сообщении парка.
Сотрудники напомнили, что суслики — дикие животные. Не стоит пытаться их погладить или взять на руки. Угощения лучше оставить на земле.
На Татышеве живут длиннохвостые суслики, или суслики Эверсмана, они отличаются от других видов в Евразии длинным и пушистым хвостом. После зимней спячки первыми из нор выходят самцы, затем самки, а последним появляется молодняк.
По подсчетам Сибирского федерального университета, на красноярском острове обитвают около 4,5 тысячи грызунов.