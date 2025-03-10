Маск оскорбил министра иностранных дел Польши

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE), основатель компании SpaceX Илон Маск назвал главу МИД Польши Радослава Сикорского «маленьким человечком».

Ранее Сикорский заявил, что Польша оплачивает услуги принадлежащей SpaceX системы Starlink, которой пользуется украинская армия, и пригрозил найти ей замену.

«Остынь, маленький человечек. Ты платишь ничтожную часть стоимости. И замены Starlink не существует», — написал Маск в соцсети X.

Накануне Маск заявил, что система Starlink — костяк украинской армии и, если он решит отключить ее, линия фронта ВСУ рухнет.

Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя публикацию Сикорского, заявил, что «никто не угрожал» отключить Украину от Starlink. «Скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну», — добавил Рубио.