Никто не принял наследство основателя «МММ» Мавроди

Никто из возможных наследников основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди не стал претендовать на его имущество, следует из документов. Бизнесмен оставил после долги на 1,6 миллиарда рублей.

Мавроди умер 26 марта 2018 года в возрасте 62 лет от сердечного приступа. По закону, наследство можно открыть в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Если не успеть за этот период, претендентам предстоит обратиться с заявлением в суд для восстановления срока.

За семь лет, прошедших после смерти бизнесмена, никто не открыл наследственное дело, свидетельствуют материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости.

На наследство Мавроди могли претендовать его дочь и младший брат. Наследник, помимо движимого и недвижимого имущества, получил был и его долги на 1,6 миллиарда рублей.

В июле 2024 года его бывший адвокат Александр Молохов комментировал РБК, что родственники Мавроди не будут обязаны отдавать эти долги, поскольку они не приняли наследство.

«МММ» — крупнейшая в истории России финансовая пирамида. Мавроди основал в 1989 году, но сначала вел торговую деятельностью. С 1994 года организация начала привлекать деньги инвесторов как финансовая пирамида. По разным оценкам, в ен деятельности участвовало от 2 до 15 миллионов вкладчиков. Потерпевшими от деятельности «МММ» признали более 10 тысяч человек, нанесенный ущерб оценивали в несколько миллиардов рублей.