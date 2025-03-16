Определена главная причина женского несчастья

Женщины чувствуют себя несчастными из-за несоответствия
социальным стереотипам, например, возрасту выхода замуж, рассказала кандидат
психологических наук Анастасия Лысакова.
«Не будем забывать про социальное давление. Оно, конечно,
делает несчастным даже самых уверенных в себе женщин. И в современном мире люди
так часто обесценивают себя, свои таланты и достижения из-за конкуренции, что
тоже влияет на состояние», — пояснила Лысакова в беседе на «Радио 1».
По ее словам, несчастными женщин делают социальные
стереотипы, например, о том, что нужно выйти замуж и родить скорее детей.
Согласно исследованию Pro-Vision Communications, по-настоящему
счастливыми чувствуют себя 52,4% россиянок, а средняя оценка «женского счастья»
по стране составляет 3,41 балла из 5.
Почти каждая пятая женщина призналась, что в данный момент,
скорее, несчастна. Несмотря на общую удовлетворенность жизнью, россиянки
признаются, что им не хватает финансовой стабильности, здоровья, эмоций и новых
впечатлений.