Определена главная причина женского несчастья

Женщины чувствуют себя несчастными из-за несоответствия социальным стереотипам, например, возрасту выхода замуж, рассказала кандидат психологических наук Анастасия Лысакова.

«Не будем забывать про социальное давление. Оно, конечно, делает несчастным даже самых уверенных в себе женщин. И в современном мире люди так часто обесценивают себя, свои таланты и достижения из-за конкуренции, что тоже влияет на состояние», — пояснила Лысакова в беседе на «Радио 1».

По ее словам, несчастными женщин делают социальные стереотипы, например, о том, что нужно выйти замуж и родить скорее детей.

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Согласно исследованию Pro-Vision Communications, по-настоящему счастливыми чувствуют себя 52,4% россиянок, а средняя оценка «женского счастья» по стране составляет 3,41 балла из 5.

Почти каждая пятая женщина призналась, что в данный момент, скорее, несчастна. Несмотря на общую удовлетворенность жизнью, россиянки признаются, что им не хватает финансовой стабильности, здоровья, эмоций и новых впечатлений.