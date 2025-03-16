НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Определена главная причина женского несчастья

Источник:
«Радио 1»
490 2
Депрессия
Фото: © Pxhere.com

Женщины чувствуют себя несчастными из-за несоответствия социальным стереотипам, например, возрасту выхода замуж, рассказала кандидат психологических наук Анастасия Лысакова.

«Не будем забывать про социальное давление. Оно, конечно, делает несчастным даже самых уверенных в себе женщин. И в современном мире люди так часто обесценивают себя, свои таланты и достижения из-за конкуренции, что тоже влияет на состояние», — пояснила Лысакова в беседе на «Радио 1».

По ее словам, несчастными женщин делают социальные стереотипы, например, о том, что нужно выйти замуж и родить скорее детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОтличия женского ума от мужского

Согласно исследованию Pro-Vision Communications, по-настоящему счастливыми чувствуют себя 52,4% россиянок, а средняя оценка «женского счастья» по стране составляет 3,41 балла из 5.

Почти каждая пятая женщина призналась, что в данный момент, скорее, несчастна. Несмотря на общую удовлетворенность жизнью, россиянки признаются, что им не хватает финансовой стабильности, здоровья, эмоций и новых впечатлений.

Еще по теме
Раскрыт главный мотив, побуждающий людей к тренировкам
Психолог указала на вред перфекционизма
Мужчинам дали совет, как избавиться от страха перед сексом
Психолог объяснила феномен «токсичной» независимости женщин
смотреть все
Наука #Психо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Киев потребовал от США гарантий ядерного удара по России
Украина согласилась на прекращение огня
Создан лазер мощностью в миллион атомных электростанций
Матвиенко призвала сократить прием в вузы Москвы из провинции
Обсуждение (2)
Картина дня
Кремль сравнил европейских политиков с флюгерами
Пресс-секретарь МИД Украины обозвал Лукашенко «тараканом»
Трамп пообещал наслать на хуситов «адские муки»
Юрист предупредил о штрафах за сбор дров в лесу
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
36
Путин приказал в кратчайшие сроки добить ВСУ в Курской области
36
Трамп попросил Путина пощадить группировку ВСУ
24
Макрон пригрозил отправить войска на Украину без согласия России
22
Украина согласилась на прекращение огня
22
Песков объяснил появление Путина в военной форме