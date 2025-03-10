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Аналитик спрогнозировал курс доллара к сезону отпусков

Источник:
Прайм
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Шанс на укрепление рубля к летнему сезону отпусков существует, но все зависит от массы факторов, сообщил руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров.

Есть несколько знаковых уровней, к которым российская валюта может подняться, если обстоятельства окажутся благоприятными — 87, 82 и 76 рублей за доллар, сказал «Прайм» Александров.

Это возможно, если ситуация с геополитикой резко улучшится. Но, по словам аналитика, влияющие на курс доллара факторы крайне трудно прогнозировать. Пока на валютном рынке ожидается высокая волатильность, отметил он.

Поэтому Александров для подготовки к отпуску рекомендовал классическую тактику — постепенное накапливание средств.

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