Российские военнослужащие освободили с 6 августа 2024 года 32 населенных пункта в Курской области, следует из данным Минобороны России.

Только за 8-9 марта в результате действий подразделений группировки войск «Север» освобождены семь населенных пунктов: Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица, Лебедевка, Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина.

В феврале возвращен контроль над пятью населенными пунктами: Погребки, Орловка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово, подсчитало ТАСС на основе данных российского военного ведомства.

За две недели января в ходе наступательных действий подразделениями группировки «Север» освобождены четыре населенных пункта — Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое. Также 31 января освобождено Николаево-Дарьино.

В декабре 2024 года были освобождены три населенных пункта — Плехово, Дарьино и Новоивановка.

Наибольшее число населенных пунктов — 12 — было возвращено под контроль в сентябре 2024 года, это: Успеновка, Борки, Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.