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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские силы освободили 32 населенных пункта в Курской области

Источник:
ТАСС
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Российские военнослужащие освободили с 6 августа 2024 года 32 населенных пункта в Курской области, следует из данным Минобороны России.

Только за 8-9 марта в результате действий подразделений группировки войск «Север» освобождены семь населенных пунктов: Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица, Лебедевка, Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина.

В феврале возвращен контроль над пятью населенными пунктами: Погребки, Орловка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово, подсчитало ТАСС на основе данных российского военного ведомства.

За две недели января в ходе наступательных действий подразделениями группировки «Север» освобождены четыре населенных пункта — Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое. Также 31 января освобождено Николаево-Дарьино.

В декабре 2024 года были освобождены три населенных пункта — Плехово, Дарьино и Новоивановка.

Наибольшее число населенных пунктов — 12 — было возвращено под контроль в сентябре 2024 года, это: Успеновка, Борки, Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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Топ комментариев

c2h5oh76

старый, так ты глюк нафантазированый?

pepelmetal

А зачем окраинцы бомбили вокзал Краматорска, театр Мариуполя или подвал Бучи?

pepelmetal

Неижпапа) знаю его родителей, отличные мужики)

Game Rock

Я после репортажа о том как счастливый отец убитого сына хвастается новой машиной купленной на "гробовые"...