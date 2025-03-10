США потребуют от Украины согласия на территориальные уступки

Американская делегация на предстоящих переговорах в Саудовской Аравии определит, готова ли Украина пойти на значимые уступки России, рассказали Reuters источники в Белом доме.

Встреча американской и украинской делегаций состоится во вторник, 11 марта в Джидде (Саудовская Аравия). Госсекретарь США Марк Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стивен Уиткофф выяснят, серьезно ли настроен Киев на переговоры.

Нельзя одновременно говорить «я хочу мира» и «я отказываюсь идти на компромисс», рассказал Reuters один из источников. «Мы хотим увидеть, заинтересованы ли украинцы в реалистичном мире. Если их интересуют границы 2014 или 2022 года, это о чем-то говорит», — отметил второй собеседник агентства.

«Благодаря встречам в Саудовской Аравии, которые пройдут на этой неделе, мы надеемся услышать больше позитивных сдвигов, которые, как мы надеемся, в итоге положат конец этой жестокой войне и кровопролитию», — заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз.