Серябкина добровольно покинула шоу «Выжить в Самарканде»

Новый выпуск шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» раскрыл интригу, почему никто из участников малого испытания не вернулся в лагерь.

В предыдущем выпуске на малом испытании сражались Сергей Завгороднев и Ольга Серябкина. Певица победила, но остальным участникам в лагере сообщили, что к ним никто не вернется.

Оказалось, Серябкина приняла решение покинуть проект, потому что соскучилась по семье. При этом она не отдала побуду сопернику, а попросила дать иммунитет Торнике Квитатиани, чтобы он не попал под удар на следующем голосовании.

По итогам нового выпуска, на малое испытание отправились Остап Солдатов и Ангелина Татарченкова. Кто из них победит в малом испытании, зрители узнаю в следующем выпуске. В анонсе показали, что в новой серии к команде вернется Алексей Щербаков, который тайно исчез и пропустил несколько испытаний.