Президент России Владимир Путин попросил военного медика из Тувы Айдысмаа Монгуш, вынесшей тело мужа с поля боя, не возвращаться на фронт.

Военный медик Монгуш рассказала Путину, как ушла вместе с мужем на фронт и как через год ей пришлось выносить с поля боя его тело. Сейчас она вернулась домой, в Кызыл, где у нее трое детей, но задумывается о возвращении на фронт.

Президент России Владимир Путин с военным медиком из Тувы Айдысмаа Монгуш Фото: © пресс-служба Кремля

«Прошу вас этого не делать. Правда, я без всякой иронии, без шуток. Все-таки ребятишки есть у вас, надо поднимать их, мама должна быть рядом», — сказал Путин, говоря о планах Монгуш вернуться в зону СВО.

Встреча прошла во время посещения президентом России Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей. Там Путин встретился с женщинами — участницами военной операции, матерями и женами военных.