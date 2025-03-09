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Путин попросил женщину‑медика из Тувы не возвращаться на фронт

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин попросил военного медика из Тувы Айдысмаа Монгуш, вынесшей тело мужа с поля боя, не возвращаться на фронт.

Военный медик Монгуш рассказала Путину, как ушла вместе с мужем на фронт и как через год ей пришлось выносить с поля боя его тело. Сейчас она вернулась домой, в Кызыл, где у нее трое детей, но задумывается о возвращении на фронт.

Президент России Владимир Путин с военным медиком из Тувы Айдысмаа Монгуш
Президент России Владимир Путин с военным медиком из Тувы Айдысмаа Монгуш
Фото: © пресс-служба Кремля

«Прошу вас этого не делать. Правда, я без всякой иронии, без шуток. Все-таки ребятишки есть у вас, надо поднимать их, мама должна быть рядом», — сказал Путин, говоря о планах Монгуш вернуться в зону СВО.

Встреча прошла во время посещения президентом России Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей. Там Путин встретился с женщинами — участницами военной операции, матерями и женами военных.

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