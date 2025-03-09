США в пять раз нарастили импорт российского палладия

Россия в январе увеличила экспорт палладия в США более чем в пять раз в месячном выражении — до 84,8 миллиона долларов, следует данных американской статслужбы.

Это стало максимальным показателем с октября прошлого года, когда Штаты приобрели отечественный палладий на сумму 202,6 миллиона долларов, приводит РИА Новости данные статслужбы США.

Россия в январе осталась вторым крупнейшим поставщиком палладия в США. Первое место заняла ЮАР с экспортом этого металла на 91,9 миллиона долларов — на 40% больше показателя за декабрь.

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Сильнее всего американский импорт вырос из Японии — в 106 раз, до 19,8 миллиона долларов, а также из Швейцарии — в 13 раз, до 10,1 миллиона долларов. В целом США в начале года вдвое нарастили ввоз палладия из-за рубежа, до 218,5 миллиона долларов.

Палладий используют в автомобильной и химической промышленности, медицине, ювелирном секторе, электронике. Россия — крупнейший производитель этого металла в мире.

По оценкам Геологической службы США, в 2024 году в стране произвели 75 тонн палладия, что составляет около 40% от мирового выпуска.