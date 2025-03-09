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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Профессор из США заявил, что Европе не остановить «русский каток»

Источник:
РИА Новости
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Все европейские планы по поддержке Украины без США обречены на провал, считает американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Если США, Европа и Украина вместе не смогли остановить русский каток, чего они ожидают, когда уйдут США? Их ждет большое разочарование», — приводит РИА Новости слова профессора, сказанные им в эфире YouTube-канала Duran.

Миршаймер отметил, что каждый раз, когда Европа заявляет о замещении роли Вашингтона в поддержке Киева, она саботируют все попытки мирного решения конфликта.

«Европейцы не способны поддержать Киев чем-то, кроме денег: их армии в плохом состоянии. У Франции и Германии нет армии способной потягаться с Россией. Пока что они только тратят деньги», — заключил Миршаймер.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к французам и заявил, что «Россия стала угрозой для Парижа и ЕС». Он призвал к наращиванию военных расходов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала выделить на оборону Европы 800 миллиардов евро, при том, что годовой бюджет Евросоюза составляет 200 миллиардов евро.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

карат11

Это уже проходили, старо и неосуществимо.

c2h5oh76

старый, так ты глюк нафантазированый?

RS1981

Анализ его текста показывает, что американцв и русские он написал с маленькой буквы, англичан с большой...

Danilon

Да, санкции пойдут нам на пользу. Это говорил Путин, а он знает, что говорит.