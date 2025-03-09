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Россиянам напомнили о переносе выходного с 8 марта на июнь

Источник:
РИА Новости
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Жара, фонтан
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Россиян ждут продолжительные выходные с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня за счет переноса нерабочих дней с 23 февраля и 8 марта, сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Из-за праздничных дней в марте и феврале у нас получаются продолжительные выходные в мае и июне», — сказал Нилов РИА Новости.

Он напомнил, что 23 февраля в этом году совпало с воскресеньем, а 8 марта — с субботой, но при этом не нарушился баланс рабочих и нерабочих дней, закрепленных в Трудовом кодексе.

«Из-за 23 февраля будет дополнительный выходной 8 мая, таким образом мы будем отдыхать 8, 9, 10 и 11 мая. Из-за 8 марта у нас будет дополнительный выходной 13 июня, после 12 июня — Дня России. Будем отдыхать четыре дня — 12, 13, 14 и 15 июня», — отметил Нилов.

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Топ комментариев

карат11

Это уже проходили, старо и неосуществимо.

c2h5oh76

старый, так ты глюк нафантазированый?

RS1981

Анализ его текста показывает, что американцв и русские он написал с маленькой буквы, англичан с большой...

Danilon

Да, санкции пойдут нам на пользу. Это говорил Путин, а он знает, что говорит.