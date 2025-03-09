Россиянам напомнили о переносе выходного с 8 марта на июнь

Россиян ждут продолжительные выходные с 8 по 11 мая и с 12
по 15 июня за счет переноса нерабочих дней с 23 февраля и 8 марта, сообщил глава
комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).
«Из-за праздничных дней в марте и феврале у нас получаются
продолжительные выходные в мае и июне», — сказал Нилов РИА Новости.
Он напомнил, что 23 февраля в этом году совпало с
воскресеньем, а 8 марта — с субботой, но при этом не нарушился баланс рабочих и
нерабочих дней, закрепленных в Трудовом кодексе.
«Из-за 23 февраля будет дополнительный выходной 8 мая, таким
образом мы будем отдыхать 8, 9, 10 и 11 мая. Из-за 8 марта у нас будет
дополнительный выходной 13 июня, после 12 июня — Дня России. Будем отдыхать
четыре дня — 12, 13, 14 и 15 июня», — отметил Нилов.