Главнокомандующий военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пообещал разрушить Крымский мост.

Киев намерен предпринять третью попытку разрушить мост через Керченский пролив, сказал в интервью газете Guardian Неижпапа. «Бог любит троицу», — отметил он.

8 октября 2022 года на Крымском мосту был совершен теракт. В результате взрыва грузовика пострадала автомобильная часть моста. 17 июля 2023 года мост атаковали морские беспилотники. Один из пролетов моста обрушился. Повреждения удалось оперативно устранить.

Заявление Неижпапы о том, что «Бог любит троицу», прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она предупредила, что с таким отношением к религии Православная церковь Украины скоро «обретет их мощи».