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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Главком ВМС Украины пообещал разрушить Крымский мост

Источник:
Sibnet.ru
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Главнокомандующий военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пообещал разрушить Крымский мост.

Киев намерен предпринять третью попытку разрушить мост через Керченский пролив, сказал в интервью газете Guardian Неижпапа. «Бог любит троицу», — отметил он.

8 октября 2022 года на Крымском мосту был совершен теракт. В результате взрыва грузовика пострадала автомобильная часть моста. 17 июля 2023 года мост атаковали морские беспилотники. Один из пролетов моста обрушился. Повреждения удалось оперативно устранить.

Заявление Неижпапы о том, что «Бог любит троицу», прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она предупредила, что с таким отношением к религии Православная церковь Украины скоро «обретет их мощи».

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

карат11

Это уже проходили, старо и неосуществимо.

c2h5oh76

старый, так ты глюк нафантазированый?

RS1981

Анализ его текста показывает, что американцв и русские он написал с маленькой буквы, англичан с большой...

Danilon

Да, санкции пойдут нам на пользу. Это говорил Путин, а он знает, что говорит.