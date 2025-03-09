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Пилот упал с огромный высоты после разрушения дельтаплана. ВИДЕО

Источник:
Need to Know
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Дельтапланерист в Бразилии упал с 200-метровой высоты после того, как его аппарат неожиданно разрушился в воздухе.

Водитель грузовика Рикардо Стеканелль совершал полет на дельтаплане в горах к юго-западу от Сан-Паулу. Примерно через полминуты полета над живописной местностью его планер сложился пополам. Пилот рухнул с 200-метровой высоты.

Прибывшие на место спасатели констатировали смерть 52-летнего любителя-дельтапланериста. Его тело пришлось эвакуировать с помощью прицепленного к вертолету троса, пишет издание Need to Know.

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