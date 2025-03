Дельтапланерист в Бразилии упал с 200-метровой высоты после того, как его аппарат неожиданно разрушился в воздухе.

Водитель грузовика Рикардо Стеканелль совершал полет на дельтаплане в горах к юго-западу от Сан-Паулу. Примерно через полминуты полета над живописной местностью его планер сложился пополам. Пилот рухнул с 200-метровой высоты.

Прибывшие на место спасатели констатировали смерть 52-летнего любителя-дельтапланериста. Его тело пришлось эвакуировать с помощью прицепленного к вертолету троса, пишет издание Need to Know.