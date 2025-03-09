Гимнастка Чусовитина в 49 лет взяла золото на этапе Кубка мира

Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина в 49 лет стала победительницей соревнований в опорном прыжке на втором этапе Кубка мира в Баку.

Чусовитина исполнила прыжок Цукахара в полтора оборота и получила от судей 13,516 балла. Второй стала словенка Тея Белак с 13,366 баллами. Тройку сильнейших замкнула ее соотечественница Тьяса Кисселеф — 13,283 баллов, приводит «Спорт-Экспресс» результаты соревнований.

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Спортивную карьеру Чусовитина начала еще в составе сборной СССР в 1991 году. В этом году ей исполняется 50 лет. Она олимпийская чемпионка 1992 года, трехкратная чемпионка мира, чемпионка Европы, чемпионка Азиатских игр.

Чусовитина за свою карьеру восемь раз выступала на Олимпийских играх. Ранее спортсменка заявила, что намерена отобраться на Олимпиаду-2028, которая пройдет в Лос-Анджелесе.