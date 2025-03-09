Украинские активисты испугали трехлетнюю дочь вице‑президента США

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сообщил, что проукраинские активисты испугали его трехлетнюю дочь во время прогулки.

Вэнс гулял с трехлетней дочерью, когда за ними устремилась группа проукраинских активистов. По его словам, они выкрикивали лозунги, из-за чего девочка «разволновалась и испугалась», написал вице-президент США в соцсети X.

«Я решил поговорить с протестующими, надеясь таким образом выкроить несколько минут, чтобы они оставили в покое моего ребенка», — рассказал Вэнс.

Он отметил, что «беседа носила в целом уважительный характер, но если вы преследуете трехлетнего ребенка в рамках политического протеста, то вы дрянной человек».

Вэнс является принципиальным сторонником урегулирования на Украине путем переговоров с Россией.