Украинские активисты испугали трехлетнюю дочь вице‑президента США

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сообщил, что проукраинские активисты испугали его трехлетнюю дочь во время прогулки.
Вэнс гулял с трехлетней дочерью, когда за ними устремилась
группа проукраинских активистов. По его словам, они выкрикивали лозунги, из-за
чего девочка «разволновалась и испугалась», написал вице-президент США в соцсети X.
«Я решил поговорить с протестующими, надеясь таким образом
выкроить несколько минут, чтобы они оставили в покое моего ребенка», — рассказал
Вэнс.
Он отметил, что «беседа носила в целом уважительный
характер, но если вы преследуете трехлетнего ребенка в рамках политического
протеста, то вы дрянной человек».
Вэнс является принципиальным сторонником урегулирования на
Украине путем переговоров с Россией.