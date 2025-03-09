НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Украинские активисты испугали трехлетнюю дочь вице‑президента США

Источник:
Sibnet.ru
592 6

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сообщил, что проукраинские активисты испугали его трехлетнюю дочь во время прогулки.

Вэнс гулял с трехлетней дочерью, когда за ними устремилась группа проукраинских активистов. По его словам, они выкрикивали лозунги, из-за чего девочка «разволновалась и испугалась», написал вице-президент США в соцсети X.

«Я решил поговорить с протестующими, надеясь таким образом выкроить несколько минут, чтобы они оставили в покое моего ребенка», — рассказал Вэнс.

Он отметил, что «беседа носила в целом уважительный характер, но если вы преследуете трехлетнего ребенка в рамках политического протеста, то вы дрянной человек».

Вэнс является принципиальным сторонником урегулирования на Украине путем переговоров с Россией.

Тема: Военная операция на Украине
Профессор из США заявил, что Европе не остановить «русский каток»
Главком ВМС Украины пообещал разрушить Крымский мост
Российские силы перешли в масштабное наступление в Курской области
Россия нанесла удар по энергетике Украины
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Рекордный приток мигрантов зафиксировали в России
Главу МИД Японии разозлил запрет на въезд в Россию
Кремль ответил на призыв Трампа к ядерному разоружению
Команда Трампа провела тайные переговоры с оппозицией Украины
Обсуждение (6)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
29
Кремль ответил на призыв Трампа к ядерному разоружению
26
Команда Трампа провела тайные переговоры с оппозицией Украины
24
Рекордный приток мигрантов зафиксировали в России
22
Вес упаковок шоколада в России уменьшат на треть
21
Макрон назвал Россию угрозой и выступил против мира на Украине