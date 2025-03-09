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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские силы перешли в масштабное наступление в Курской области

Источник:
Sibnet.ru
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Российские силы начали масштабное наступление на всех направлениях в Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Наши русские воины со всех подразделений, получается, решили сделать подарок нашим женщинам… На всех направлениях Курского участка фронта все подразделения пошли в масштабное наступление» ,— сообщил Алаудинов в своем телеграм-канале.

По его словам, российские силы продвигаются «очень хорошо», вынуждая Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставлять позиции. «Бьем врага и сделаем так, чтобы он пожалел о том, что он пришел на нашу родную землю», — отметил генерал-майор.

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Ранее Минобороны России сообщило, что бойцы группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. По последним данным, за период боевых действий украинские силы потеряли здесь более 65 580 солдат и 386 танков.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

карат11

Это уже проходили, старо и неосуществимо.

c2h5oh76

старый, так ты глюк нафантазированый?

RS1981

Анализ его текста показывает, что американцв и русские он написал с маленькой буквы, англичан с большой...

Danilon

Да, санкции пойдут нам на пользу. Это говорил Путин, а он знает, что говорит.