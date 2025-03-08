Центробанк объяснил зависимость от копеек

Российская денежная система остается зависимой от копеек и не может оставить только рубли, сообщил Центробанк в своем телеграм-канале в ответ на вопрос из чат-бота.

Регулятор отметил, что спрос на монеты номиналом до одного рубля среди россиян не слишком велик, однако они по-прежнему являются законным средством платежа и выполняют функцию размена более крупных денег.

Благодаря монетам у россиян остается возможность рассчитываться «до копейки» наличными. Например, это нередко востребовано при оплате тарифов ЖКХ. Кроме этого, правило справедливо для банков при закрытии вклада, уточнил регулятор.

Мониторинг Центробанка показал, что на сегодня только 10% граждан полностью перешли на безналичные расчеты. Порядка половины россиян используют наличные хотя бы раз в неделю. В обращении в 2025 году находится почти 18 триллионов рублей.