Представлен термоядерный двигатель для полета на Марс

Стартап Pulsar Fusion представил концепт термоядерного двигателя Sunbird, способного вдвое сократить время полета. Проект установки опубликован на официальном сайте британской компании.

В основе конструкции лежит ядерный синтез, она также получила усиленную защиту от радиации. Разработчики рассчитывают начать орбитальные испытания компонентов энергосистемы уже в этом году, а к 2027 году — достичь управляемой термоядерной реакции в космосе.

«Недавно мы ввели в эксплуатацию две крупнейшие в Европе испытательные камеры для космических двигателей. Pulsar превращается в глобальный центр тестирования двигательных установок, и это только начало», — уточнил представитель Pulsar Fusion Ричард Динан.

По его словам, компания создала не концепт, а полностью рабочую технологию, которой уже заинтересовались во всем мире. В 2023 году Pulsar Fusion успешно разработала интегрированные системы ядерного деления, чем фактически подтвердила свои высокие компетенции.