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#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Представлен термоядерный двигатель для полета на Марс

Источник:
Sibnet.ru
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Стартап Pulsar Fusion представил концепт термоядерного двигателя Sunbird, способного вдвое сократить время полета. Проект установки опубликован на официальном сайте британской компании.

В основе конструкции лежит ядерный синтез, она также получила усиленную защиту от радиации. Разработчики рассчитывают начать орбитальные испытания компонентов энергосистемы уже в этом году, а к 2027 году — достичь управляемой термоядерной реакции в космосе.

«Недавно мы ввели в эксплуатацию две крупнейшие в Европе испытательные камеры для космических двигателей. Pulsar превращается в глобальный центр тестирования двигательных установок, и это только начало», — уточнил представитель Pulsar Fusion Ричард Динан.

По его словам, компания создала не концепт, а полностью рабочую технологию, которой уже заинтересовались во всем мире. В 2023 году Pulsar Fusion успешно разработала интегрированные системы ядерного деления, чем фактически подтвердила свои высокие компетенции.

Тема: Человек и космос
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Топ комментариев

карат11

Это уже проходили, старо и неосуществимо.

Danilon

Да, санкции пойдут нам на пользу. Это говорил Путин, а он знает, что говорит.

RS1981

Анализ его текста показывает, что американцв и русские он написал с маленькой буквы, англичан с большой...

RS1981

У него же все понятно на аватарке---- голубые обоссались.