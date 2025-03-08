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Ракетоносцы США сымитировали бомбардировку Европы

Источник:
Sibnet.ru
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Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress сымитировали удар, перелетев от Великобритании к итальянскому острову Сардиния, сообщило Европейское командование ВВС США.

В маневрах участвовали два самолета B-52H, вылет стал десятым в Европе за последние недели. С момента прибытия в Англию в минувшем феврале бомбардировщики провели полеты над Финляндией, странами Балтии и Польши, Балканами, Турцией и Персидским заливом.

На территории Великобритании в настоящий момент базируются четыре стратегических бомбардировщика B-52H, способных нести ядерное оружие. Они были переброшены туда с авиабазы в штате Северная Дакота.

B-52H Stratofortress является самым крупным и тяжелым боевым самолетом ВВС США. Бомбардировщик имеет крыло размахом 56,4 метра и длину 48,5 метра. Максимальная взлетная масса — 220 тонн.

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Топ комментариев

карат11

Это уже проходили, старо и неосуществимо.

Danilon

Да, санкции пойдут нам на пользу. Это говорил Путин, а он знает, что говорит.

RS1981

Анализ его текста показывает, что американцв и русские он написал с маленькой буквы, англичан с большой...

RS1981

У него же все понятно на аватарке---- голубые обоссались.