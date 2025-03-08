ВСУ предсказали экстренное отступление из Курской области

Российские войска 7 марта прорвали линию обороны ВСУ в районе курского города Суджа. В результате ВСУ могут покинуть российский регион в течение двух недель.

Вывод украинских войск объяснят угрозой окружения, пишет New York Post со ссылкой на анонимных украинских чиновников. Командование ВСУ считает, что «семимесячная вылазка» в Курскую область «находится на грани срыва».

В материале отмечается, что солдаты ВСУ в Курской области считают борьбу за сохранение контроля над российской территорией «политической» и отмечают, что операция «приводит к большему количеству потерь, чем того стоит».

Бои с украинской армией в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. К январю 2025 года российская армия вернула под свой контроль около 63% территории региона, изначально занятой ВСУ.