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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ предсказали экстренное отступление из Курской области

Источник:
Sibnet.ru
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Российские войска 7 марта прорвали линию обороны ВСУ в районе курского города Суджа. В результате ВСУ могут покинуть российский регион в течение двух недель.

Вывод украинских войск объяснят угрозой окружения, пишет New York Post со ссылкой на анонимных украинских чиновников. Командование ВСУ считает, что «семимесячная вылазка» в Курскую область «находится на грани срыва».

В материале отмечается, что солдаты ВСУ в Курской области считают борьбу за сохранение контроля над российской территорией «политической» и отмечают, что операция «приводит к большему количеству потерь, чем того стоит».

Бои с украинской армией в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. К январю 2025 года российская армия вернула под свой контроль около 63% территории региона, изначально занятой ВСУ.

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Оборона #Конфликты
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