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Россия накопила рекордный объем золота

Источник:
Sibnet.ru
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Международные резервы России на 1 марта составили 632,355 миллиарда долларов. За месяц они выросли на 11,629 миллиарда, соответствующие данные на своем сайте опубликовал Банк России.

На валютные резервы в структуре международных резервов приходится 414,971 миллиарда долларов, а на монетарное золото — 217,384 миллиарда долларов.

При этом доля золота в международных резервах России достигла очередного рекордного показателя. Впервые золотой запас превысил уровень в 200 миллиардов долларов в октябре 2024 года.

По оценке регулятора, примерно половина российских резервов сейчас заморожена в связи с санкциями, однако золото это не затрагивает, его запасы хранятся внутри страны.

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карат11

Это уже проходили, старо и неосуществимо.

Danilon

Да, санкции пойдут нам на пользу. Это говорил Путин, а он знает, что говорит.

RS1981

Анализ его текста показывает, что американцв и русские он написал с маленькой буквы, англичан с большой...

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