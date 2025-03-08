США впервые за 15 лет казнили человека расстрелом

Заключенного в США впервые за последние 15 лет казнили методом расстрела, наказание понес 67-летний мужчина из Южной Каролины, убивший родителей своей бывшей девушки бейсбольной битой.

Американец убил супружескую пару в их доме в 2001 году. Он планировал взять бывшую девушку на романтический пикник, а затем убить ее и себя. Однако после похищения девушка смогла сбежать из его машины, написало Associated Press.

Отмечается, что казнь совершили трое добровольцев — сотрудников тюрьмы, которые вооружились винтовками. По словам адвокатов заключенного, мужчина сам попросил об этом способе казни, так как боялся электрического стула.

С 1977 года только три заключенных в США были казнены через расстрел, последний был зафиксирован в 2010 году в штате Юта.