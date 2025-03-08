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Россия выдвинула новое условие перемирия на Украине

Источник:
Bloomberg
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Россия готова обсуждать временное перемирие на Украине, однако Кремлю нужно четкое понимание финального мирного соглашения, написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Москве.

По словам двух неназванных собеседников агентства, чтобы договориться о прекращении боевых действий, России необходимо четкое понимание рамочных принципов финального мирного соглашения.

В частности, Россия будет настаивать на определении параметров возможной миротворческой миссии, включая договоренности о том, какие страны примут в ней участие. Введение на Украину миротворцев лоббируют европейские страны.

Москва ранее высказывалась против присутствия на Украине войск НАТО, однако не против размещения войск нейтральных государств — например, таких как Китай, отмечается в материале.

Президент США Дональд Трамп 7 марта пригрозил России таможенными пошлинами и масштабными санкциями, если с Украиной не будет заключено мирное соглашение. Он призвал Москву и Киев немедленно сесть за стол переговоров.

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Топ комментариев

карат11

Это уже проходили, старо и неосуществимо.

Danilon

Да, санкции пойдут нам на пользу. Это говорил Путин, а он знает, что говорит.

RS1981

Анализ его текста показывает, что американцв и русские он написал с маленькой буквы, англичан с большой...

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